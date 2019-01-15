Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Belediyeden Sokaklara 'Kedi Evi'

Diyarbakır'da Belediyeden Sokaklara 'Kedi Evi'

56 dakika önce

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellenmesi amacıyla kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirildi.

Diyarbakır'da Belediyeden Sokaklara 'Kedi Evi', System.String[]
Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellenmesi amacıyla kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 11 'Kedi Evi', Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ile birlikte kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yerleştirilen evler onlarca kediye ev sahipliği yaparak kış aylarında soğuktan korunma ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de Kedi Evleri'nin yanına mama kabı bıraktı. Ekipler, kedilerin beslenmesi için mahallelerdeki esnafa da kedi maması dağıttı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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