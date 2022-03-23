Diyarbakır'da belediyeden yeni evli çiftlere beyaz eşya ve mobilya desteği - Son Dakika
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Diyarbakır'da belediyeden yeni evli çiftlere beyaz eşya ve mobilya desteği

23.03.2022 19:10
Diyarbakır'da belediyeden yeni evli çiftlere beyaz eşya ve mobilya desteği

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni evli çiftlere beyaz eşya, mobilya ve küçük ev aletleri desteğinde bulunuyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni evli çiftlere beyaz eşya, mobilya ve küçük ev aletleri desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi'nin talimatıyla hayata geçirilen "Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında, ilçede yaşayan ve bir yıl içinde evli olup henüz mobilya ile beyaz eşyasını alamayan genç evli çiftlere destek veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Beşikçi, projeye başvuruların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz projemize başvuran yeni evli çiftlerimizle ilgili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin dağıtımına başladık. Sosyal Belediyecilik anlayışımız ve yaptığımız projelerimizle çocuğumuzdan gencimize, kadınımızdan yaşlımıza kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yüzlerindeki bir gülümseme bile bizim için övünç vesilesi haline geliyor. Bu vesileyle yeni evli çiftlerimize eşyalarını sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyor, hepsine iki cihanda saadetler diliyorum."

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Murat Beşikçi, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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