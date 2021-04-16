Diyarbakır'da belediyelere alınacak 423 personel için kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), merkez Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerine alınacak 423 personel için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle uygulanan kısmi kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşların alınmadığı kura çekimi, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden beri vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan birinin işe alımlarda adaletin bulunmadığı yönünde olduğunu söyledi.

Yeni personel alımıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını, alımları şeffaf bir şekilde noter denetiminde ve milletin huzurunda yapma kararı aldıklarını belirten Karaloğlu, şöyle dedi:

"Büyükşehir belediyemiz için 56, DİSKİ için 87, Kayapınar Belediyemizde 130, Yenişehir Belediyemizde 100 ve Sur Belediyemizde de 50 çalışanımız için kura çekeceğiz. Bugünkü kura sonucunda toplam 423 yeni çalışan mesai arkadaşımız olacak. Büyükşehirin 56 pozisyonu için başvuran ve kuraya tabi olacak arkadaşlarımızın sayısı 10 bin 264, DİSKİ için 2 bin 666, Kayapınar Belediyemiz için 2 bin 708, Yenişehir Belediyemiz için 2 bin 171 ve Sur Belediyemiz için 1389 başvurudur."

Yaptıkları tüm işlerde şeffaflığa önem verdiklerini ifade eden Karaloğlu, işe alım sürecinde de bunu sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumun adalet duygusunu güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Bu hareketimizle Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın adalet duygusunu güçlendirmeye dönüktür. Kentte yaşayan vatandaşlarımızın devletine, devletinin kurumlarına, devletini yönetenlere güven duygusunu artırmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Sadece işçi alımlarında değil, son 7-8 ayda 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Kırsalda merkezde sati kaplama ve sıcak karışım olarak 10 ayrı ihale yaptık. İhalelerin toplam keşif bedeli 753 milyon lira. Bu ihalelerin tamamını açık yaptık ve bugün yaptığımız gibi belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladık. Bu 10 ihalenin sonuçlanma rakamı yüzde 46 kırımla 400 milyon lira oldu. 353 milyon lira yine millete hizmet olarak farklı alanlarda kullanılmak üzere belediyenin kasasında kaldı."

Karaloğlu, tüm işleri vatandaşların önünde yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Özel sektörde de iş imkanlarını artırmaya yönelik büyük çabalarının olduğunu belirten Karaloğlu, "Organize sanayi bölgelerimizi artırıyoruz, kentteki çağrı merkezlerini çoğaltıyoruz, iş imkanlarını artırmak üzere çok büyük gayretimiz var. İnşallah iş arayan tüm vatandaşlarımız kamuda veya özel sektörde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işi en kısa sürede bulmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı.