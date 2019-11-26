Diyarbakır'da belediyelere yapılan görevlendirmeler

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan belediyelerin başkan vekilleri toplantı yaptı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan toplantıya belediye başkanı olarak görevlendirilen kaymakamlar katıldı.

Güzeloğlu yaptığı konuşmada, 2020 yatırım ve hizmet projelerini değerlendirdiklerini belirterek, "Kaymakam ve belediye başkan vekili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir model olarak büyükşehir imkanlarını da ilçelerimizin temel ihtiyaçları için kullanacağız.

Diyarbakır değişiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.