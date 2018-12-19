Diyarbakır'da Belediyenin Ücretsiz Film Gösterimi
42 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve yetişkinlere yönelik ücretsiz film gösterimleri devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
'nin çocuk ve yetişkinlere yönelik ücretsiz film gösterimleri devam ediyor.
Her ay farklı film seçeneklerinin sunulduğu ücretsiz sinema günlerinin konukları bu defa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kreşlerinde eğitim alan çocuklar oldu.
Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda gerçekleşen gösterime Benu Sen, Mardinkapı ile Koşuyolu
Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim alan 110 çocuk katıldı.
Ulaşımları belediye tarafından sağlanan çocuklar, film izlemenin tadına çıkardı.
Ücretsiz sinema gösterimleri devam edilecek.
Ücretsiz sinema gösteriminin ardından çocukların Kadın Yaşam Merkezleri'ne ulaşımları belediyenin servis araçlarıyla sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:26 Kaynak: AA
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