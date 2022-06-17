Diyarbakır'da "Ben de yazarım" kitabının tanıtımı yapıldı

Kayapınar ilçesinde "Ben de yazarım" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kayapınar Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, yazarı öğrencilerden oluşan 216 eserin yer aldığı "Ben de yazarım" kitabı hazırlandı.

???????Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçede düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

2021-2022 eğitim öğretim yılının sonunda güzel bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karaman, en iyi yatırımın öğrencilere, eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Karaman, "216 çocuğumuz okuya okuya bu kitabı yazdı. Bu çalışmanın geleneksel olması, her yıl yeni bir kitap yazılması temennisinde bulunuyorum. Çocuklarımıza sahip çıkarak onların yanında olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

Kayapınar Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak da 10 bin eser arasından büyük bir titizlikle seçilen 216 eserin kitap haline dönüştürüldüğünü dile getirerek, "Genç ve dinamik öğrencilerimizin duygularını, heyecanlarını, düşüncelerini ve hayallerini önemsedik. Çocuklarımıza hedef aşılarsak, özgüven verirsek her şeyi başarabilirler." dedi.

Etkinliğe öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.