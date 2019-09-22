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Diyarbakır'da 'beraber yürüyelim' etkinliği

1 saat önce

Diyarbakır'da 'Beraber Yürüyelim' etkinliğiDiyarbakır'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır'da 'Beraber Yürüyelim' etkinliği

Diyarbakır'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu, Diyarbakır Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Sağlık İçin Beraber Yürüyelim' etkinliğine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sümer Park'ta başlayan 4 kilometrelik yürüyüş, Anıt Park'ta sona erdi.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şöyle dedi

Öncelikle amacımız sporun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğu, her yaşta sporun hareketin özellikle yürüyüş ve bisikletin insan için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu bir kez daha paylaşmak. Sağlıklı bir yaşam için hareketin temel şart olduğunu, bugünkü yaşam koşullarında hareketsizliğin en büyük risk olduğunu vurgulamak. Özellikle genç ve çocuk yaştan başlayarak sporu hayatın bir anlamı ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak yerleştirmek ve benimsetmek. Bu hafta kapsamında yaptığımız bu yürüyüş ortak bir duyarlılık ve sorumluluğu böylelikle Diyarbakır'da her yaşa ve her kişiye paylaşmak. Bu noktada inanıyorum ki bu çalışmalarımız sağlığın temel koşulu olan her yaşta hareket ve egzersizin gereğini yerleştiren bir bilince katkı sağlayacak.

Diyarbakır'da 'beraber yürüyelim' etkinliği

Hüseyin Beyoğlu, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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