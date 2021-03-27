Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi

27.03.2021 20:22

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi Diyarbakır'da Berat Kandili münasebetiyle Suriçi'nde bulunan tarihi Ulucami'de program düzenlendi.

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Berat Kandili münasebetiyle Suriçi'nde bulunan tarihi Ulucami'de program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de akşam namazının ardından başlayan programda, korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uyulup başladı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kandil programında vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.

Öte yandan, Berat Kandili münasebetiyle TGRT ekibi tarafından kandil programı düzenlendi.

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi

Berat Kandili, Diyarbakır, kandil, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi - Son Dakika


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