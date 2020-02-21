Diyarbakır'da berber dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi dışarı çıkamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da berber dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi dışarı çıkamıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da berber dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi dışarı çıkamıyor

6 saat önce

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde bir berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da berber dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi dışarı çıkamıyor, System.String[]

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde bir berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yeri sahibi, tedirgin olduğunu ve dışarı çıkamadığını belirterek saldırıyı gerçekleştirenlerin biran önce yakalanmasını istedi.


Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Kuruçeşme semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necat Dağibi'nin işlettiği berber dükkanına dün sabah saat 05.30 sularında bir şahıs tarafından pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar iş yerinin kepengi, camı ve duvarlarına isabet ederken, saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçtı. Sabah dükkanı açmak için gelen iş yerinin önüne gelen Dağibi, dükkanına saldırı düzenlendiğini görünce güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.


Berber dükkanı sahibi Necat Dağibi hiç kimseyle ne bir düşmanlığının olduğunu ne de bir sıkıntısının olduğunu belirterek tedirgin olduklarını ve şahsın bir an önce yakalanmasını istedi. Dağibi, "Sabah saat 05.30 sıralarında 2 el silah sesi gelmişti. Oğlum sabah iş yerini açarken dükkana silah sıktıklarını söyledi, bize haber verildi biz de polislere haber verdik. Polis geldi, incelediler daha sonra mobeselere baktılar. Şahıs karşıdan gelip iki el pompalı tüfek ile dükkan kapalıyken sıkmış daha sonra tekrar karşı tarafa geçmiş. Hiç kimse ile problemimiz yok, ne düşmanımız ne de kavga ettiğimiz biri var. Dükkanımız böyle olduğu için biz tedirginiz, çekiniyor ve korkuyoruz. Bizim dükkana saldıran kişinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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