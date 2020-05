Diyarbakır'da berber dükkanları hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Martta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla tedbirler alınarak yeniden hizmet vermeye başladı.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 21 Martta korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yeniden açılmasının ardından ise uzun zamandır tıraş olmayan vatandaşlar, berberlerini arayarak randevuların alıp, randevu saatine göre berberin yolunu tuttu.



Yenişehir ilçesinde berberlik yapan Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm illerde sosyal mesafeyi koruyarak ve dükkan içerisindeki dezenfektanı yaparak müşterileri randevu sistemiyle aldıklarını söyledi. Bir koltuğun dolu, bir koltuğun boş, tekrar diğer koltuğun dolu olduğunu aktaran Demir, "Makineleri, malzemeleri, her tıraştan sonra tarağı, makası, makine aynı şekilde sprey sıkarak dezenfekte ediyoruz. Sağ olsun valimizin Diyarbakır'daki kuaförlere maskeleri, dezenfektanlarımızı dağıttı. Kontrollerimizi yapıp, randevulu bir şekilde müşterilerimizi alacağız. İnşallah herhangi bir sıkıntı oluşmayacak. Belediye ekipleri gelip her tarafı çok güzel bir şekilde dezenfekte etti, iyi oldu, en azında bayrama 15 günlük vakit olduğundan dolayı hemen hemen tüm müşterilerimizi tıraş edebileceğimize inanıyoruz. Yoğunluk oluyor, randevu defterine baktığımızda günde her bir müşteriyi 1 saat ayarlıyoruz akşam saat 21.00'a kadar" dedi. - DİYARBAKIR