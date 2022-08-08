'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti - Son Dakika
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'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti

08.08.2022 11:49

DİYARBAKIR'da Beşiktaş'ın taraftar gruplarından 'Diyarbakır Kartalları', trafik kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için tarihi Ulu Cami önünde 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti.

DİYARBAKIR'da Beşiktaş'ın taraftar gruplarından 'Diyarbakır Kartalları', trafik kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için tarihi Ulu Cami önünde 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti.

Beşiktaş taraftar gruplarından Diyarbakır Kartalları, Hatay'da vatani görevini yaparken 2 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında şehit olan arkadaşları Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Sur ilçesinde bir araya geldi. Grup üyeleri 'Tribünde bir eksik cennette bir fazla, selam söyle optik başkana ve Süleyman Seba'ya' pankartı açarak, Ulu Cami önünde toplananlara 1903 tulumba tatlısı dağıttı. Grup, daha sonra dualar etti.

Taraftar grubu sorumlusu Kadir Adak, arkadaşları Yusuf Sofioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Biz de üstümüze düşeni görev olarak onun hayrına Ulu Cami önünde tulumba tatlısı dağıtmayı uygun gördük. İnşallah Allah'ın katında tüm şehitlerimize ve onun ruhuna hediyesini kabul eder. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve selamet diliyorum. Allah inşallah onların yerlerini cennet eyler" dedi.'ÜZÜCÜ BİR AN YAŞIYORUZ'Grup üyelerinden Ender Arıkan ise Diyarbakır kartalları olarak üzücü bir an yaşadıklarını ifade ederek, "Kardeşimiz vatani görevini yaparken şehit düştü. Diyarbakır kartalları olarak Yusuf Sofioğlu kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun onlar için yaptırdığımız tatlılarımız ve dualarımız inşallah kabul olur. Bu tür şeyleri yaşamak istemiyoruz ama dünya hali" diye konuştu.

Diyarbakırlı şehit Yusuf Sofioğlu'ndan geriye, askere gitmeden önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Sofioğlu'na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı. Eline kına sürüldüğünde Sofioğlu ile annesinin gözyaşlarını sildikleri görüldü.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti - Son Dakika

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