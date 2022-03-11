DİYARBAKIR'DA BIÇAKLI İKİ KİŞİ DEPSAŞ TAHSİLAT ŞUBESİNDEN 40 BİN TL ÇALDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ), Bağlar tahsilat şubesine ellerinde bıçakla giren iki kişi, personeli etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 40 bin TL alarak kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan DEPSAŞ Bağlar tahsilat şubesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre içeri bıçakla giren iki kişi, çalışan iki personeli etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 40 bin TL para alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis yakalamak için çalışma başlattı.