Diyarbakır'da Bilgi Evi'nde öğrenciler eğlenerek öğreniyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, akıl ve zeka, drama, halk oyunları, müzik, spor, kültür-sanat, bilişim ve kütüphane ile kulüp faaliyetlerinden faydalanıyor.

Kentte, binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, eğlenerek öğreniyor.

Halk oyunları, müzik, spor ve akıl zeka kulüplerinde öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor.

Drama kulübündeki öğrenciler olayları ve durumları canlandırarak, empati yeteneğini geliştiriyor. Kütüphane kulübü öğrencileri ise kitapları okuyup, kitaplarla ilgili müzakere yapıyor. Her ay Bilgi Evi öğrencilerinden en çok kitap okuyan öğrenciye ödüller verilip, ayın kitap kurdu seçiliyor.

Bilişim kulübü öğrencileri de bilgisayar öğretmenleri eşliğinde bilişim ile ilgili tüm eğitimleri alıyor.

Kültür ve sanat öğrencileri ise eğitmenler eşliğinde Diyarbakır'ı gezerek, tanıyor. Bünyesinde birçok kurs bulunan spor kulübünde ise öğrenciler oyun oynayarak kazandıkları enerji ile derslerine daha fazla konsantre olma imkanına kavuşuyor.