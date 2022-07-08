DİYARBAKIR - Bilgievi öğrencilerinden LGS sınavında başarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören 25 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda yüzde 10'luk dilime girme başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınava bilgievlerinde hazırlanan öğrenciler, 2022 LGS sınavında büyük başarı göstererek hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Türkiye genelinde yüzde 10'luk dilime giren 25 bilgievi öğrencisi, istedikleri okullara yerleşme konusunda önemli bir adım attı.

Öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti de veriliyor. Bilgievlerinde bulunan Tercih Danışma Noktası'nda rehber öğretmenler, öğrencilere doğru tercih konusunda yardımcı oluyor.

Sınavda yüzde 2.02 dilimde yer almayı başaran Edanur Akbudak (13), tüm vaktini ders çalışmaya ayırdığını, bilgievinin bu süreçte kendisine büyük destek sağladığını söyledi.

Akbudak, "Hazırlanma sürecinde eğitmenler çok büyük katkı sağladılar. Fen lisesine girmek ve ileride doktor olmak istiyorum." dedi.

Bilgievi öğrencilerinden Berivan Alan (13) ise okul dışındaki zamanlarını bilgievinde ders çalışarak değerlendirdiğini aktardı.