Diyarbakır'da Bilim Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da bir kolejin düzenlediği fuarda öğrenciler tasarımlarını sergiledi.

Diyarbakır'da bir kolejin düzenlediği fuarda öğrenciler tasarımlarını sergiledi.



Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen 2. Stem İnovasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda öğrenciler stantlarda yaptıkları sunumlarla ziyaretçilere bilgi verdi.



Stantlarında köpük yapan, sebze ve meyveyle bateri çalan, sihirli küreyle ampul yakan öğrenciler, birbirinden farklı konuları anlatarak bilim insanı olmaya aday olduklarını gösterdi.



Kolejin Diyarbakır kampüs müdürü Abdürrahim Yıldız, öğrencilerin fuar sayesinde özgüven ve kendilerini ifade etme becerileri kazandığını söyledi.



Çocukların kendilerini ifade etme konusunda robotik kodlamanın önemli bir etken olduğunu belirten Yıldız, öğrencilerin burada üst düzey bir özgüvenle sunum yaptıklarını ifade etti.



Yıldız, "11 standımızda çocuklarımız, robotik kodlama, tarih, fen bilgisi, matematik gibi öğrencileri ilgilendiren konuları sunuyorlar. Sunumun amacı akademik ve yabancı dil başarılarının yanında kendilerini özgüvenle ifade etmeleridir. Biz özgüveni yüksek bir öğrenci istiyoruz, yarın gittikleri yerlerde rahatlıkla kendilerini ifade etmeliler." diye konuştu.

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