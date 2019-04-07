Diyarbakır'da Bin 200 Kişi Organ Bağışında Bulundu

Diyarbakır'da son bir yılda düzenlen TÜYAP fuarlarına katılan bin 200 kişi organ bağışında bulundu.

Diyarbakır'da son bir yılda düzenlen TÜYAP fuarlarına katılan bin 200 kişi organ bağışında bulundu.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Mansur İnalcan yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nce "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"nda kurdukları "Organ ve Doku Nakli" standıyla organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Organ nakli ve bağış konusunda toplumda önemli bilgi eksikliği olduğunu, fuarda standı ziyaret edenlere bu konuda bilgi verdiklerine işaret eden İnalcan, bu sayede bağış sayısında artış olduğunu kaydetti.



TÜYAP'ın Diyarbakır'da düzenlediği 4 fuara katıldıklarını dile getiren İnalcan, "TÜYAP'ın Diyarbakır'da düzenlediği fuarlarda son bir yıl içerisinde bin 200 organ bağışı aldık. Organ bağışı konusunda 3 bin vatandaşımızı da bilgilendirdik." dedi.



"Organ bağışı e-devlet üzerinden yapılabiliyor"



Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin, toprağa gidecek organlarının diğer insanlarda hayat bulması için vasiyetini aldıklarını aktaran İnalcan, şöyle devam etti:



"Bu vasiyeti kişinin aile onayından sonra yerine getiriliyor. Organ bağışı e-devlet üzerinden ve e-nabız üzerinden yapılabiliyor. Hastanelerde ve organ bağışı alan stantlarda doldurulacak formla organ bağışı yapılabiliyor. Kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu ekrana yansıyor. Ondan sonra ailenin onayı alındıktan sonra, prosedür başlatılıyor. Önce aile içinde organ nakli bekleyen kişilere öncelik tanınıyor."



Organ bağışında bulunan Zülküf Doğmuş (63), görevlilerden bilgi aldıktan sonra organlarını bağışladığını aktararak, "Organ bağışı insanlara hayat vermek demektir. Ben öldükten sonra benim sayemde bir veya iki kişi yaşarsa ne mutlu bana." diye konuştu.

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