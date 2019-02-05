Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Bin 200 Yıllık Olduğu İddia Edilen İncil Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Bin 200 Yıllık Olduğu İddia Edilen İncil Ele Geçirildi

14 dakika önce

Diyarbakır'da deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi.

Diyarbakır'da Bin 200 Yıllık Olduğu İddia Edilen İncil Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde 3 şüphelinin, bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, şüpheliler altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst ve iş yerlerindeki aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Diyarbakır, İncil, Güncel
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