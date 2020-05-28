Diyarbakır'da binanın kolonları çatladı, 3 bina tedbiren boşaltıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da binanın kolonları çatladı, 3 bina tedbiren boşaltıldı

Diyarbakır'da bir binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak meydana geldi.

Diyarbakır'da binanın kolonları çatladı, 3 bina tedbiren boşaltıldı, System.String[]

Diyarbakır'da bir binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak meydana geldi. Kolonu çatlayan bina ile yanındaki iki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.


Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerindeki 7 katlı Yasa apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 kolunu bulunan binanın 6 taşıyıcı kolonunda çatlaklık meydana geldi. Sesler üzerine dışarı çıkan bina sakinleri 112 acil sağlık, polis ve AFAD'a haber verdi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından binanın 6 taşıyıcı kolonunda çatlaklık tespit edildi.


Binada çatlaklık tespit edilmesinin ardından ekipler, sakinleri yıkılma tehlikesine karşı tahliye etti. Ekipler, kolonu çatlayan binanın yanında bulunan iki apartmanı da tedbir amaçlı boşalttı.


Kolonu çatlayan bina sakinlerinden Rıdvan Şenol, 3'üncü katta oturduğunu ve market işletmecisinin duyduğu ses üzerine AFAD ekiplerine haber verildiğini söyledi. Şenol, "Ekipler gelip baktı ve çatlaklık olduğunu söyledi. Binamızı boşalttılar, biz de şu anda beklemedeyiz. Yanda bulunan binalar da güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Şimdi ne yapacağımıza ilişkin haber bekliyoruz" dedi.


Kolonu çatlayan binanın etrafında bulunan vatandaşların dağılması için belediye araçlarından anons yapılırken, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da binanın kolonları çatladı, 3 bina tedbiren boşaltıldı - Son Dakika
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