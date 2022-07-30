Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde 21 ACE 651 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olarak seyir halinde iken altgeçitten çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı hafif yarayla atlatan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.