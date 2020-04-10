Diyarbakır'da bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı - Son Dakika

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Diyarbakır'da bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.
Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar sokakta bulunan 9 katlı Nur Apartman'nın 3'üncü katında ikamet eden 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı aileden 3 kişinin korona virüse yakalanıp hastanede tedavi altına alınmalarının ardından apartman tedbir kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri apartmanın giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatırken, hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:57 Kaynak: İHA
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