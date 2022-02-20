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Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı

20.02.2022 16:07
Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı

Diyarbakır'da bir AVM'nin jeneratör ve trafo bölümünün bir sitenin girişine bırakılması, tepkilere neden oldu.

Diyarbakır'da bir AVM'nin jeneratör ve trafo bölümünün bir sitenin girişine bırakılması, tepkilere neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri, jeneratör ve trafo inşaatını durdurarak tutanak tuttu.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4005. Sokak içerisinde bulunan bir site sakinleri, bir AVM'nin jeneratör ve trafo inşaatını sitenin girişine yapmasına tepki gösterdi. Site sakinleri adına konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan Engin Ülgentürk, bir alışveriş merkezi inşaatının arka tarafında trafo ve jeneratör inşaatı yapıldığını söyledi. Yapının inşa edileceği yer ile arkasındaki sitenin girişi arasında 15 metre mesafe olduğunu ifade eden Ülgentürk, "Bu hem gürültü hem de tehlike arz ediyor. Bu nedenle yapılmasını istemiyoruz. Biz, AVM yetkilileri ile görüştük, bize proje dahilinde olduğunu söylediler. Ancak biz bunu belediyeden sorunca gerçeğin böyle olmadığını öğrendik. Yetkililere çağrımız bunun burada yapılmamasını, önlenmesini istiyoruz" dedi.

Site sakinlerinin konuyu belediye yetkililerine aktarması üzerine inşaat alanına zabıta ekipleri gönderildi. Ekipler, söz konusu yapının yapılmaması için işlem başlattı. Vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ederek dağıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı
Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı
Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı
Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı
Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı
Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı

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Diyarbakır, Jeneratör, Zabıta, Trafo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bir AVM mevzuat dışı jeneratör ve trafo yeri yapmak isteyince site sakinleri ayağa kalktı - Son Dakika
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