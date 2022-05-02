Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

02.05.2022 19:09

Diyarbakır'da yaşanan olayda bir AVM önünde gençlerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu fark edildi.

Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
YORUMLAR
500
Hepsiburada'dan ramazan ayında en çok kamp sandalyesi sipariş edildi Hepsiburada'dan ramazan ayında en çok kamp sandalyesi sipariş edildi Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu

Yenişehir, alışveriş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
19:07 İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 19:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement