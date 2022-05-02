Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika