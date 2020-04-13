Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı

6 saat önce

Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Musa Anter Caddesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince araç giriş ve çıkışları kısıtlandı.

Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Musa Anter Caddesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince araç giriş ve çıkışları kısıtlandı.

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesine araç giriş ve çıkışları kısıtlandı. Sadece tıbbı ve gıda malzemesi taşınan araçlar dışından girişin yasak olduğu caddeye griş ve çıkışlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 13 Nisan 2020 itibariyle Kayapınar ilçe sınırları içerisinde bulunan Musa Anter Caddesinde 08.00 ila 17.00 saatleri arasından kontrollü geçiş uygulamasına başlanacaktır. Ürün ve ticari lojistik araçlar dışındaki özel araçlar için girişlerin yasaklanması hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

Öte yandan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 Nisandan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüse karşı yeni tedbirler hayata geçirilmiş, bu kapsamda Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulmuş, yine Sur ilçesinde Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 yaya kontrol noktası kurularak vatandaşların ilçeye girişleri kontrol altına alınmıştı.

Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı

Diyarbakır, Kayapınar, Sur, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:05 Kaynak: İHA

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