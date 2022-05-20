Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu

20.05.2022 13:14

Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen yangında bir daire alevlere teslim oldu.

Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen yangında bir daire alevlere teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1248. sokakta bulunan Cenur Sitesinin 3'üncü katında yangın çıktı. Vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine ola yerine Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan dairede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangıdan kimse olumsuz etkilenmezken, itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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