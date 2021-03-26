Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1 - Son Dakika

Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1
26.03.2021 12:14
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu -1Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu -
1
Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaralılar olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Son Dakika 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü