Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, yaralanan Seyran Yeşil, Zülfü Aşkın ve Emre Aşkın 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Seyran Yeşil ve Zülfü Aşkın, yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Çok sayıda güvercinin de telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.