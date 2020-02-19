Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, yaralanan Seyran Yeşil, Zülfü Aşkın ve Emre Aşkın 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Seyran Yeşil ve Zülfü Aşkın, yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Çok sayıda güvercinin de telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır, Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kan donduran kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:04:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]