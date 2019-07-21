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Diyarbakır'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisz hale getirildi.

Diyarbakır'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisz hale getirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken ev sahibi olduğu öğrenilen karı koca 2 kişi göz altına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 902. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristin tespit edildiği bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilirken 1 özel hareket polisi yaralandı. Evde bulunan karı koca çift olduğu öğrenilen 2 kişi göz altına alındı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı polise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken teröristin bulunduğu evde geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
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