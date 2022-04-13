Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı

13.04.2022 10:21

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 1'i ağır 6 işçi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 1'i ağır 6 işçi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında iskele çöktü.

Çökme sonucu enkaz altında işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin enkaz altından çıkardığı 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, bir sitenin güvenlik kameralarınca çökme anı kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin inşaatta çalışması, beton dökümü sırasında çökme meydana gelmesi ve işçilerin enkaz altında kalması görülüyor.

Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı

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DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı - Son Dakika
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