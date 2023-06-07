Diyarbakır'da bir iş yeri kurşunlandı! - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir iş yeri kurşunlandı!

07.06.2023 22:22

Elektrik dükkanı sahibi Zeki Göçtürk, güvenlik kamerası görüntüsünü polise verdiği için iş yerinin farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokakta bulunan elektrik dükkanını işleten Zeki Göçtürk (63), iddiaya göre bir süre önce sokakta yaşanan bir olayın güvenlik kamerası görüntüsünü polise verdi. Bu görüntüyü veren kişinin Zeki Göçtürk olduğunu öğrenen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iş yerine farklı zamanlarda silahlı saldırıda bulundu.

Diyarbakır'da Elektrik Dükkanı Kurşunlandı

İŞ YERİ BİR KEZ DAHA KURŞUNLANDI

Polise haber veren Göçtürk'ün bu kez iş yerine ait olan güvenlik kameraları kırıldı. Bugün akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kapalı olan iş yeri bir kez daha kurşunlandı. Bunu duyan Göçtürk, polise yine şikayette bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, ifadesini almak üzere Göçtürk'ü emniyete götürdü.

Diyarbakır'da Elektrik Dükkanı Kurşunlandı

HAPSE GİRSEM DAHA İYİ

Depremzede olduğunu belirten ve bu iş yerine 3 ay önce taşındığını kaydeden Zeki Göçtürk, "Biz depremzedeydik. Daha önceden de bazı şahıslar vardı bizi tehdit etti. Daha önce burada kaldırım vardı onu kaldırdık biz. Bize küfrettiler. Amaçları beni buradan kaldırmaktı. Ben de buradan kalkmadım. CİMER'e kadar yazdım. Burada beni maddi olarak perişan ettiler. Şu an sokakta yatıyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama herhangi bir sonuç alamadım. Buraya gelip silahla ateş ediyorlar gidiyorlar. Bizim buradaki tek suçumuz uyuşturucu sattırmamak. Kamerayı polislere verdiğim için başıma gelmeyen kalmadı. Bizim tek suçumuz bu. Benim oğlum ve kardeşim burada yaralandı. Hapse girsem daha iyidir." dedi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da Elektrik Dükkanı Kurşunlandı
Kaynak: DHA
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