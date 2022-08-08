Güvenlik kamerasına, beraberindekilerle bir binaya girmek üzere olan kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlıların bölgeden hızla uzaklaşması yansıdı.

Kaynak: AA

Lalebey Mahallesi, Diyarbakır, Hisarcık, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika

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