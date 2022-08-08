Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı

08.08.2022 17:58
Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları güvenlik kamerasıyla tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları güvenlik kamerasıyla tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, 31 Temmuz'da iki zanlı takip ettikleri kadının elindeki cep telefonun kapkaç yöntemiyle çaldı.

Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelilerin M.T. ve F.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Güvenlik kamerasına, beraberindekilerle bir binaya girmek üzere olan kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlıların bölgeden hızla uzaklaşması yansıdı.

YORUMLAR
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Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA

Lalebey Mahallesi, Diyarbakır, Hisarcık, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika
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