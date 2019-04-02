Diyarbakır'da Bir Kişi Benzin Döküp Kendini Yakmaya Kalkıştı
32 dakika önce
Diyarbakır'da bir kişi benzin döküp kendini yakmaya kalkıştıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, üzerine benzin döküp kendini ateşe vermek istedi.
Diyarbakır
'da bir kişi benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, üzerine benzin döküp kendini ateşe vermek istedi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, dalgınlığından yararlandığı şahsı iterek benzini ateşlemesini önledi.
Olay Yenişehir
ilçesinde bulunan Ofis Dörtyol
semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki benzin şişesi ile refüjde bulunan havalandırma ünitesinin üzerine çıktı. Burada bağırıp kendini ateşe vereceğini belirten şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Kalabalıkça elindeki çakmak ve benzin alınan daha sonra ambulansa alındı. Ambulansta tedavi edilen zanlı, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:19 Kaynak: İHA
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