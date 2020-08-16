Diyarbakır'da bir kişi serinlemek için girdiği suda kayboldu - Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi serinlemek için girdiği suda kayboldu
Diyarbakır'da bir kişi serinlemek için girdiği suda kayboldu Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehrine arkadaşlarıyla beraber serinlemek için giren genç suda kayboldu.
Diyarbakır'da bir kişi serinlemek için girdiği suda kayboldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehrine arkadaşlarıyla beraber serinlemek için giren genç suda kayboldu. Arama çalışmaları botlarla başladı.
Olay, Diyarbakır'ın Sur İlçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla serinlemek için çalıştığı kafenin yakınlarında suya giren 18 yaşındaki Hasan Akdoğan suyun içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ve Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri Akdoğan'ı botlarla aramaya başladı. Henüz haber alınamayan Akdoğan'ın aile fertleri olay yerinde sinir krizleri geçirerek bayıldı. Arama kurtarma ekipleri genç çocuğu aramaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:44
Kaynak: İHA
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