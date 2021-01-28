Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü, oğlu, yeğeni ve baldızını yaraladı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü, oğlu, yeğeni ve baldızını yaraladı

28.01.2021 20:41
Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü, oğlu, yeğeni ve baldızını yaraladı, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, oğlu, yeğeni ve baldızını yaraladı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, oğlu, yeğeni ve baldızını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hantepe Mahallesi'ndeki evlerinde, Mehmet B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Süreyya B, oğlu Azat B, yeğeni Ebubekir B. ve baldızı Fatma S'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Süreyya B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Azat B, Ebubekir B. ve Fatma S, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır, Yenişehir, Hantepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü, oğlu, yeğeni ve baldızını yaraladı - Son Dakika


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