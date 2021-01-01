Diyarbakır'da bir kişi uygulama noktasında vücuduna sarılı esrarla yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uygulama noktasında vücuduna sarılı halde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Seyit Melik uygulama noktasında durdurulan otomobilde bulunan M.D'nin üzerinde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirildi.

M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İlçe emniyet Müdürlüğünün bir başka operasyonunda ise sokak torbacılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli G.U. evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada, uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.