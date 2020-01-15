Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde toplam 50 bin 550 liralık sahte banknotlarla yakalandı.

Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde toplam 50 bin 550 liralık sahte banknotlarla yakalandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eğil ilçesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın, Diyarbakır'da ikamet eden Y.E.'den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, 14 Ocak 2020 Salı günü Yenişehir İlçesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda, H.U. isimli şahıs sahte paraları sattığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada farklı seri numaralarda, 1 adet sahte 100 Amerikan Doları ile 515 adet sahte 50 lira ve 248 adet 100 lira olmak üzere toplam 50 bin 550 lira sahte banknot ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sahte banknotlar muhafaza altına alınarak Merkez Bankasına gönderilmiş, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Eğil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Madde bağımlısı eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula 1 buçuk ton tatlı dağıttı 22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden iddialar

Son Dakika Haberleri
21:21 TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması - Son Dakika Haber
21:20 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
21:17 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika Haber
21:08 İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda... - Son Dakika Haber
21:08 Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonuna 8 tutuklama - Son Dakika Haber
20:15 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]