DİYARBAKIR - Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yayıklı Mahallesi'nde 27 Mart 'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktığı, S.K'nin (52) öldürüldüğü, şüphelilerden C.K, S.K. ve Y.K'nin tutuklandığı, V.K. ve C.K'nin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu V.K. ve C.K'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki otoparkta saklandıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, dün düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalandığı ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları kaydedildi.