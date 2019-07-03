Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı

12 dakika önce

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Diyarbakır'da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Kayapınar, Fırat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı 55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu "Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]