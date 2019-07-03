Diyarbakır'da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.



Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı

55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu

"Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı