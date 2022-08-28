Telefonu çalıp kaçarken otomobil çarptı - Son Dakika
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Telefonu çalıp kaçarken otomobil çarptı

28.08.2022 23:56
Telefonu çalıp kaçarken otomobil çarptı

Diyarbakır'da bir kişinin telefonunu alıp, bisikletle kaçmaya çalışan kapkaççıya otomobil çarptı.

Diyarbakır'da bir kişinin telefonunu alıp, bisikletle kaçmaya çalışan kapkaççıya otomobil çarptı.

Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine doğru yürüyen genç bir kadının telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Kadının bağrışmalarından panik yapan kapkaççı Ş.S.'ye bisikletiyle kaçmaya çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kapkaççı ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kapkaççıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırırken, genç kadının telefonu ise tuzla buz oldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme yaparken, kapkaççıya çarpan araç hasar gördü, bisiklet ise kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, genç kadın, kapkaççıdan şikayetçi olurken, şahsın tedavisinin gözaltında devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefonu çalıp kaçarken otomobil çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefonu çalıp kaçarken otomobil çarptı - Son Dakika
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