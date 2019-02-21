Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Bir Kurumun Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır'da Bir Kurumun Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Diyarbakır'da bir kurumun bahçesinde, erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'da Bir Kurumun Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Diyarbakır'da bir kurumun bahçesinde, erkek cesedi bulundu.

Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan bir kurumun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yürüyüş yapan iki kişi, kurumun bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumun görevlilere bildirilmesinin ardından bölgeye giden güvenlik güçleri, yerde yatan şahsın, kurumlarında çalışan H.Ö. olduğunu gördü. 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri, olay yerinde delil çalışması yaparken, H.Ö.'nün cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek morga kaldırıldı.

Kurumda şoför olarak çalışan H.Ö.'nün ölüm nedeni ile ilgili polis geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Sabah, Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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