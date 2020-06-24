Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası - Son Dakika

Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası

DİYARBAKIR'da bir kuyumcunun, esnaf, iş insanları ve çeşitli meslek guruplarından kişilerin yatırım amaçlı kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon lira değerinde para ve altın ile ortadan kaybolduğu iddia edildi.

DİYARBAKIR'da bir kuyumcunun, esnaf, iş insanları ve çeşitli meslek guruplarından kişilerin yatırım amaçlı kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon lira değerinde para ve altın ile ortadan kaybolduğu iddia edildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Savcılık, kayıp olan kuyumcunun yakalanması için arama kararı çıkardı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir kuyumcu iddiaya göre esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin yatırım vaadiyle kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon TL değerinde para ve altın ile ortadan kayboldu. İki gündür kuyumcudan haber alamayan ve dolandırıldıklarını iddia eden yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen Savcılık, kuyumcu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis, kuyumcuda inceleme yaptığı sırada olayı yeni öğrenip kuyumcuya gelen alacaklılar, bilgi almaya çalıştı.Konuyla ilgili, Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner de çok sayıda esnafın kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını aktardığını söyledi. Soruşturma sürdürülüyor.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 19:03 Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 16:31 Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 07:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]