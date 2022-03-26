Diyarbakır'da bir kuyumcu sahte altın bilezikleri tezgaha dizip sırra kadem bastı - Son Dakika

Diyarbakır'da iddiaya göre, bir kuyumcu birçok kişinin ve çevresinde bulunan esnafın, altınlarını alıp ardından da tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı. Mağdur olduğunu iddia eden R.Ö., "Ben kuyumcuya 23,85 gram altın bırakmıştım fakat bir sabah geldim adamlar kepenekleri kapatıp kaçmışlar. Benim gibi birçok kişide dolandırıldı ve yakalanmasını istiyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi tarihi Ulu Cami Karşısı Kuyumcular Çarşısı girişinde bulunun bir kuyumcu, iddialara göre, birçok kişinin ve çevresinde bulunan esnafın, altınlarını alıp ardından da tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı. Mağdur olduğunu ileri süren R.Ö., altını bozmak için verdiğini, kuyumcunun parayı hesabına atacağını söylediğini fakat atmadığını kaydetti.

"Bozdurduğum altının parasını hesabıma atacağını söyledi, atmadı"

Kuyumcular çarşısına gelerek esnafı tanıdığını belirten mağdur R.Ö. (31), geçen yıl evlendiğini ve kuyumcuyla altın al-sat alışverişleri olduğunu ileri sürdü. 23,85 gram altınını kuyumcuya teslim ettiğini öne süren R.Ö., "Bunlar insanları dolandırıp kaçtılar. Ben kendilerini aradım dedim ki, paramı at hesabıma. Kendisi de bana dedi ki, 'abi attım', fakat atmadı. Hesap dokümanlarında durum mevcuttur. Bende belgem de var gördüğünüz gibi elimdeki kartta yazıyor. Borcum olduğu için kendisine bozmak için verdim. Hesabıma atacağını söyledi. Ertesi gün sabah geldim baktım içerisi boşatılmış. Burada bulunan esnaf, bana kaçtığını söylediler. Şahıslar birçok kişiyi dolandırıp kaçmışlar ve burada bulunan esnaflar dahil birçok kişiyi mağdur etmişler. Yetkililerden bu konuda gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan, mağdur kişilerin karakola başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR