Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:46 Kaynak: AA
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