Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesi'nde bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, filyasyon ekipleri yaptığı çalışmada hastanın temas ettiği kişileri belirleyip test yaptı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'ı aşkın kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, söz konusu mahallede karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantinaya alınan mahalle jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.