Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahallenin, korona virüs salgını nedeni ile karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı bakanlığında toplandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Çınar'a bağlı Bağacık Mahallesi'nde 11 Ağustos tarihi saat 09.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği kaydedildi. Bu kapsamda karantina süresince köye giriş çıkışların İlçe Jandarma Komutanlığınca kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR