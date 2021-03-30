Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

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