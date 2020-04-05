Diyarbakır'da bir mahalleye korona virüs karantinası - Son Dakika

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Diyarbakır'da bir mahalleye korona virüs karantinası
6 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasının korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasının korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 4 Nisan tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasına korona virüs nedeniyle ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:54 Kaynak: İHA
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