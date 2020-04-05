Diyarbakır'da bir mahalleye korona virüs karantinası - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasının korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.



Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 4 Nisan tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasına korona virüs nedeniyle ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. - DİYARBAKIR