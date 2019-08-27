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Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi.

Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.

YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.

Adnan Menderes, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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