Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:38 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.
YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.
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