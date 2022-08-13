Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi

13.08.2022 08:08
Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi

Diyarbakır'da bir patenli genç ölümü göze alarak metrelerce kamyon arkasında yol kat etti, yürekleri ağza getirdi.

Diyarbakır'da bir patenli genç ölümü göze alarak metrelerce kamyon arkasında yol kat etti, yürekleri ağza getirdi.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Nevruz Park yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırımızı ışıklarda tutunduğu ve seyir halinde iken saatte 80 kilometre hıza kadar çıkan kamyon ile metrelerce yol kat etti. Yürekleri ağza getirerek trafiği tehlikeye sokan genç, bir başka otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden genç daha sonra kamyonu bırakarak kaldırım üzerinden yüzünü kapatarak ilerlemeye devam etti. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 08:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement