Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

56 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.
Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.
Ev sahibi karı koca ekiplerce gözaltına alınırken, bölgedeki güvenlik önlemi artırıldı.
Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:31 Kaynak: AA
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