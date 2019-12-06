Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da bir polisin aracından 120 kilo esrar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir polisin aracından 120 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir polisin aracından 120 kilo esrar çıktı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir polis memuru, aracında 120 kilo esrar ile yakalandı.

Diyarbakır'da bir polisin aracından 120 kilo esrar çıktı, System.String[]

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir polis memuru, aracında 120 kilo esrar ile yakalandı.


Hazro ilçesinde B.İ. isimli polis, özel aracıyla ilçe çıkışında uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri tarafından araçta yapılan aramada 120 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis memuru B.İ. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ele geçirilen esrar maddesine ise el konuldu.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Hazro, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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